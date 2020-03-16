Роскачество напомнило о важности гигиены и ЗОЖ для профилактики коронавируса

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Гигиена и здоровый образ жизни занимают важные места среди мер по профилактике заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Как известно, здоровый образ жизни, полноценный сон и питание повышают сопротивляемость организма к инфекции", – напомнили в организации.

Эксперты подчеркнули, что COVID-19 передается контактно-бытовым путем, поэтому важно соблюдать правила личной гигиены, а главное – держать руки в чистоте. Также следует помнить, что вирусы удаляет регулярная дезинфекция поверхностей и проветривание помещений.

Вирус также передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании и кашле. В связи с этим врачи советуют соблюдать расстояние от больных не менее одного метра.

Обезопасить себя можно, избегая излишних поездок и посещения многолюдных мест. Медицинская маска может снизить риск заражения, если рядом оказался чихающий больной, но если носить ее неправильно, она бесполезна, добавили в Роскачестве.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.