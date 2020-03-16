Кремль надеется на понимание Минском закрытия границы из-за коронавируса

Фото: president.gov.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Белоруссия поймет решение о закрытии границы, сообщает "Газета.ру".
Он объяснил, что такие меры посчитали необходимыми для защиты здоровья россиян. В то же время представитель Кремля добавил, что Белоруссия – ближайший партнер и союзник.
Ранее Песков подчеркнул, что в стране нет необходимости для введения режима чрезвычайной ситуации. В России создали координационный совет для борьбы с угрозой распространения коронавируса. Продолжается введение мер по ограничению сообщения с иностранными государствами.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия временно закроет границу с Белоруссией для передвижения людей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Он объяснил, что власти впредь будут действовать на опережение.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец полагает, что это не отразится на отношениях Москвы и Минска. Он подчеркнул, что это очевидная мера, направленная на снижение риска заражения коронавирусом. По официальным данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 27 человек.
Президент Александр Лукашенко отметил всеобщую истерию, связанную с угрозой распространения коронавируса. В то же время, по его мнению, в России эпидемиологическая обстановка хуже, чем в его стране.
Он считает, что "Россия вся полыхает от коронавируса". В связи с этим, по словам Лукашенко, вопрос о том, кто должен закрывать границы, остается открытым.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По информации ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.
В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.
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