Эксперт оценил последствия закрытия границы России и Белоруссии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Закрытие российско-белорусской границы не повлияет на отношения Москвы и Минска, заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Об этом сообщает ИА "НСН".

Он подчеркнул, что это очевидная мера, направленная на снижение риска заражения коронавирусом.

Болкунец напомнил, что речь идет о временном закрытии границ для перемещения граждан, и такого рода закрытия происходят по всей Европе, а в некоторых странах закрывают передвижение даже между городами.

"Думаю, на отношения России и Белоруссии это никак не повлияет. Это вынужденная мера. Она создает определенные неудобства для граждан двух стран. Но я считаю, что для безопасности населения такие меры иногда дают эффект", – сказал политолог.

По официальным данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 27 человек.

В понедельник, 16 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия временно закроет границу с Белоруссией для передвижения людей.

Премьер подчеркнул, что сам возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом в РФ. Он пояснил, что власти впредь будут действовать на опережение, чтобы не допустить распространения инфекции в стране.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.