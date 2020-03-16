Лукашенко прокомментировал решение о закрытии Россией границы с Белоруссией

13:04
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу с Белоруссией, сообщает "Газета.ру".
Лукашенко отметил всеобщую истерию, связанную с угрозой распространения коронавируса. В то же время, по мнению главы Белоруссии, в России эпидемиологическая обстановка хуже, чем в его стране.
"Россия вся полыхает от коронавируса <...> Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", – подчеркнул Лукашенко.
Комментируя общую ситуацию в связи с развитием коронавируса, белорусский лидер отметил, что страна способна справиться с этой угрозой, как это делалось и раньше.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия закроет границу с Белоруссией в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, глава правительства поручил обеспечить возможность заказа безрецептурных лекарств через интернет. Также Мишустин отдал распоряжение на создание "зеленого коридора" на таможне для товаров первой необходимости.
С сегодняшнего дня школы Москвы и области перешли на режим свободного посещения. Меры предпринимаются в связи с тем, что 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, в столице с 5 марта действует режим повышенной готовности изапрещены массовые мероприятия с численностью участников от 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.
Всего в России в настоящий момент зафиксировали 63 случая заражения COVID-19. Однако Собянин призвал москвичей не поддаваться панике из-за увеличения количества заболевших. Кроме того, в России создали координационный совет для борьбы с угрозой распространения коронавируса.
Всего в мире обнаружили 153,6 тысяч случаев заражения COVID-19. Коронавирус проник на территорию более 140 стран. Жертвами инфекции стали более 5,7 тысячи человек.
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