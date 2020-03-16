Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:04

Лукашенко прокомментировал решение о закрытии Россией границы с Белоруссией

за рубежом

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу с Белоруссией, сообщает "Газета.ру".

Лукашенко отметил всеобщую истерию, связанную с угрозой распространения коронавируса. В то же время, по мнению главы Белоруссии, в России эпидемиологическая обстановка хуже, чем в его стране.

"Россия вся полыхает от коронавируса <...> Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", – подчеркнул Лукашенко.

Комментируя общую ситуацию в связи с развитием коронавируса, белорусский лидер отметил, что страна способна справиться с этой угрозой, как это делалось и раньше.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия закроет границу с Белоруссией в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, глава правительства поручил обеспечить возможность заказа безрецептурных лекарств через интернет. Также Мишустин отдал распоряжение на создание "зеленого коридора" на таможне для товаров первой необходимости.

С сегодняшнего дня школы Москвы и области перешли на режим свободного посещения. Меры предпринимаются в связи с тем, что 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, в столице с 5 марта действует режим повышенной готовности изапрещены массовые мероприятия с численностью участников от 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

Всего в России в настоящий момент зафиксировали 63 случая заражения COVID-19. Однако Собянин призвал москвичей не поддаваться панике из-за увеличения количества заболевших. Кроме того, в России создали координационный совет для борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Всего в мире обнаружили 153,6 тысяч случаев заражения COVID-19. Коронавирус проник на территорию более 140 стран. Жертвами инфекции стали более 5,7 тысячи человек.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика