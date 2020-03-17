Лукашенко посоветовал "травить" коронавирус водкой

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Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Стасевич
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал рекомендации, как уберечься от коронавируса.
"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – "травить" этот вирус", – сказал Лукашенко в эфире телеканала СТВ.
При этом на встрече с чиновниками он советовал чаще мыть руки, а также ходить в сухую сауну. "Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает", – уточнил он.
По официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 случаев коронавируса. Трое выздоровели и трое готовятся к выписке.
Россия закроет границу с Белоруссией из-за коронавируса
Ранее Лукашенко отметил всеобщую истерию, связанную с угрозой распространения коронавируса.
В то же время, по его мнению, в России эпидемиологическая обстановка хуже, чем в его стране.
Он считает, что "Россия вся полыхает от коронавируса". В связи с этим, по словам Лукашенко, вопрос о том, кто должен закрывать границы, остается открытым.
16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия временно закроет границу с Белоруссией.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По информации ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.
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