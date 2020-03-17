Россиян предупредили о мошенниках во время коронавируса

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мошенники в интернете активизировались в связи с пандемией коронавируса, предупреждают IT-эксперты.
Руководитель группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев обратил внимание, что спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире, по разным данным, приходит по тысяче в день. По его словам, одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения.
Пользователи получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые нужно предпринять во избежание заражения. При нажатии на ссылку человек перенаправляется на фишинговый сайт. Там ему предлагают ввести личные данные, которые в итоги попадают к преступникам.
Чтобы избежать мошенничества, Луис Корронс из компании Avast советует установить систему безопасности на свое устройство. Она должна обнаружить и заблокировать фишинговые атаки до того, как они смогут навредить.
Эксперт призвал быть бдительными с письмами, в которых упоминается тема коронавируса. Если ссылка в письме заинтересовала, то нужно набрать ее в браузере, а не переходить по ней.
Директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов рекомендует удалять письма от незнакомых отправителей, которые вы не ожидали.
"Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и так далее), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями", – объяснил он.
Как распознать фейковые сообщения о коронавирусе
В начале марта в Москве стартовало расследование вброса фейковых новостей о масштабном заражении жителей столицы коронавирусом. Эксперт Group-IB заявил, что злоумышленники задействуют ботов в социальных сетях и устраивают рассылки в популярных мессенджерах. Уточняется, что вбросы ориентированы на самую восприимчивую аудиторию – подписчиков детских групп, школьных порталов, женских форумов.
Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейки о COVID-19 в реестр запрещенной в РФ информации. "ВКонтакте" и Facebook удалили недостоверные сведения о распространении в РФ коронавируса.
Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркивал, что, согласно докладам ФСБ, информационные вбросы касательно коронавируса идут из-за границы. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин напомнил о наказании за распространение заведомо ложной информации.
Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 167,5 тысячи человек.
В России заразились 93 человека. С 18 марта до 1 мая временно будет временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.
В Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно. В образовательных учреждениях детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения.
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