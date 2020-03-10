"ВКонтакте" и Facebook удалили фейки о распространении коронавируса

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Социальные сети "ВКонтакте" и Facebook удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что требование об удалении недостоверной информации вынесли соцсетям "ВКонтакте" и Facebook в Генпрокуратуре. Прокуроры признали, что в этих материалах содержится информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам, распространяющим фейковые новости о коронавирусной инфекции в РФ. В Минкомсвязи предупредили о наказании за распространение фейков о COVID-19.

Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что, согласно докладам ФСБ, информационные вбросы по распространению коронавируса идут из-за границы. По его словам, их цель – посеять панику среди населения.

Как отмечалось ранее, в интернете распространили более 10 тысяч фейковых сообщений о коронавирусе. Информация о якобы 20 тысячах зараженных граждан России транслировалась в социальных сетях и мессенджерах.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

