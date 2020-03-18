Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:16

Транспорт для коронавирусного центра в ТиНАО выделят спецзнаком

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

На транспорте и спецтехнике, которые обеспечивают строительство инфекционного центра в ТиНАО, появится специальный знак в виде зеленого треугольника. Это делается для того, чтобы выделить транспорт в потоке и ускорить строительство центра, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы нацелены на максимально быстрое возведение этого объекта и сейчас принимается ряд мер, которые позволят добиться этого. В том числе весь автотранспорт и спецтехника будут промаркированы специальным знаком – зеленым треугольником, который будет крепиться на борта и под лобовое стекло", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.

Он пояснил, что оперативное возведение центра требует бесперебойного снабжения строительными материалами, а в дальнейшем – медоборудованием.

На сегодняшний день на стройке работает около 500 машин, однако в перспективе это количество может быть увеличено.

"Просьба к участникам автомобильного движения обращать внимание на автомобили со знаком зеленого треугольника на бортах и по возможности уступать им дорогу", – подчеркнул Бочкарев.

Известно, что на участке площадью 43 гектара появится центр на 500 мест площадью около 70 тысяч квадратных метров. Там будут размещены приемный и лечебный блоки, реанимация и лаборатория. Заработают детское, операционное, а также родильное отделения.

Бочкарев ранее сообщал, что был учтен имеющийся в Москве опыт возведения похожих объектов, а также опыт коллег из Китая. Заммэра заверил, что это будет один из самых современных медцентров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.

В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.

В качестве мер по профилактике распространения заболевания с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика