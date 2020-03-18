Транспорт для коронавирусного центра в ТиНАО выделят спецзнаком

13:16
Фото: stroi.mos.ru
На транспорте и спецтехнике, которые обеспечивают строительство инфекционного центра в ТиНАО, появится специальный знак в виде зеленого треугольника. Это делается для того, чтобы выделить транспорт в потоке и ускорить строительство центра, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Мы нацелены на максимально быстрое возведение этого объекта и сейчас принимается ряд мер, которые позволят добиться этого. В том числе весь автотранспорт и спецтехника будут промаркированы специальным знаком – зеленым треугольником, который будет крепиться на борта и под лобовое стекло", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.
Он пояснил, что оперативное возведение центра требует бесперебойного снабжения строительными материалами, а в дальнейшем – медоборудованием.
На сегодняшний день на стройке работает около 500 машин, однако в перспективе это количество может быть увеличено.
"Просьба к участникам автомобильного движения обращать внимание на автомобили со знаком зеленого треугольника на бортах и по возможности уступать им дорогу", – подчеркнул Бочкарев.
Известно, что на участке площадью 43 гектара появится центр на 500 мест площадью около 70 тысяч квадратных метров. Там будут размещены приемный и лечебный блоки, реанимация и лаборатория. Заработают детское, операционное, а также родильное отделения.
Бочкарев ранее сообщал, что был учтен имеющийся в Москве опыт возведения похожих объектов, а также опыт коллег из Китая. Заммэра заверил, что это будет один из самых современных медцентров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.
В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.
В качестве мер по профилактике распространения заболевания с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.
В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
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