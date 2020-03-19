Строительство инфекционного центра начали в ТиНАО

14:34
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что началось строительство быстровозводимых корпусов инфекционной больницы в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что в настоящий момент уже подготовлены бетонные фундаменты. Бочкарев подчеркнул, что блок состоит из 12 корпусов, среди которых – лабораторный, хозяйственный и санобработки.
Он сообщил, что в ближайшее время планируется возведение еще одного блока инфекционной больницы.
"В ближайшее время начнем строить блок реанимации – это еще 16 различных корпусов, включая единый комплекс из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест", – рассказал Бочкарев.
Впервые о планах строительства инфекционной больницы в ТиНАО мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 10 марта. Он отметил, что здание возведут в короткие сроки. Собянин подчеркнул, что вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения.
По словам мэра, он станет дополнением стационара в Коммунарке. Туда при необходимости будут отправлять пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что больница будет рассчитана на 500 мест. Половину из них будут составлять реанимационные койки.
Здание строят возле деревни Голохвастово в поселении Вороновское. Ранее стало известно, что транспорт, используемый в возведении инфекционной больницы, выделят специальным знаком. Кроме того, движение на Калужском шоссе перекрыли из-за строительства больницы.
В России в настоящий момент зафиксировали 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире численность инфицированных превысила 200 тысяч человек. COVID-19 затронул граждан 165 стран.
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