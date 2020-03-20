Еще четыре человека в России излечились от коронавируса

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Еще четыре человека, заболевшие коронавирусом в России, выздоровели. Всего излечились девять пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на коронавирус. По всей стране введен режим повышенной готовности.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал полный список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры. Это авиарейсы, выполненные с середины февраля 2020 года. В перечень попали рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов.

МВД рассказало о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Роскомнадзор готов к жестким мерам в отношении СМИ за ложную информацию о COVID-19 в РФ, вплоть до лишения лицензии. IT-специалисты призывают быть осторожнее в связи с "киберкоронавирусом".

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые полагают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года.