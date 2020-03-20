МВД призвало россиян игнорировать фейковые новости о COVID-19

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
МВД рассказало о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Об этом сообщает портал "МВД-Медиа" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным МВД, в соцсетях участились случаи распространения ложных сведений о деятельности сотрудников полиции, которые участвуют в реализации мер по предупреждению распространения коронавируса.
В ведомстве подчеркнули, что информация была распространена в ряде регионов. Так, в Красноярском крае и Курской области появился фейк о штрафах для родителей, дети которых окажутся одни в общественных местах.
В Липецкой области распространялась информация о том, что въезды в город перекрыты из-за двухнедельного карантина. В пресс-службе напомнили, что за распространение подобных фейков предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что жительница города Свободный в Амурской области предстанет перед судом за распространения недостоверной информации о заболевших коронавирусом гражданах в регионе.
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент Владимир Путин также призвал граждан не верить фейкам о коронавирусе в РФ. Он отметил, что "кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к властям и вызвать панику".
Глава государства заверил, что власти не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать. Путин подчеркнул, что ситуация с вирусом находится на контроле Минздрава РФ.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.
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