Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

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Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе, передает сайт "Аргументы и факты". Как говорится на сайте УМВД по региону, в суд будет направлено дело в отношении жительницы города Свободного.

Отмечается, что факты были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции. В них сообщалось о заболевших гражданах области. Административный протокол составлен по статье "Злоупотребление свободной массовой информации". За правонарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент Владимир Путин ранее призвал граждан не верить фейкам о коронавирусе в РФ. Он отметил, что "кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать".

Глава государства заверил, что власти не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать. Путин подчеркнул, что ситуация с вирусом находится на контроле Минздрава РФ. Президент также отметил, что Россия поможет гражданам, у которых возникли проблемы с возвращением из-за рубежа.

По последним данным, в России число заболевших достигло 147 человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.