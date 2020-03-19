Первый рейс с туристами вылетел из Черногории в Москву

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Фото: depositphotos/Nordroden
Первый рейс с находившимися в Черногории российскими туристами вылетел в Москву из аэропорта Подгорицы.
Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" на самолете Airbus A321. Время в пути составит три часа.
Вылетели более 150 человек. Как сообщило посольство РФ в Черногории в Facebook, S7 и "Победа" получили разрешение на вывоз оставшихся россиян 19 марта.
Рейсы прибудут в Подгорицу в 12:40, 13:30 и в 18:00 по местному времени. Информация является предварительной. В посольстве призвали следить за оповещениями.
"Аэрофлот" получил разрешение Черногории на чартер для вывоза россиян
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" получил разрешение властей Черногории на выполнение рейса для вывоза россиян.
17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию более тысячи пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Между тем число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 147 человек.
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