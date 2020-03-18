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"Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Египет, Ливан и Венгрию, сообщается на сайте компании.

С 22 по 31 марта будут приостановлены полеты в/из Москвы в Каир, с 23 марта по 30 апреля – в Будапешт, с 18 по 29 марта – в Бейрут.

С 20 марта вводятся временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключениями станут регулярные рейсы Москва – Лондон, Москва – Нью-Йорк, Москва – Абу-Даби (аналогично – в обратную сторону), осуществляемые через терминал F аэропорта Шереметьево.

В ближайшее время будет приостановлено авиасообщение между Россией и Сербией. С 16 марта ограничены полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию.

Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев из-за коронавируса. Перечень пополнила Республика Чили. Не рекомендованы к посещению КНР, Италия, Южная Корея, Иран.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.