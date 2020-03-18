Обновлен список стран с ограниченным въездом из-за коронавируса

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Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев из-за коронавируса. Список с 18 марта пополнила Республика Чили, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Также не рекомендованы к посещению из-за коронавируса Китайская Народная Республика, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран.

Ранее в ЕС ввели 30-дневный запрет на въезд. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно. Она добавила, что соответствующие задачи поручены МВД и МИД ФРГ. Попасть в ЕС не смогут граждане третьих стран.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.