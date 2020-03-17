Авиасообщение между РФ и Сербией приостановят в ближайшее время

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Посольство России в Сербии заявило, что в ближайшее время будет приостановлено авиасообщение между этими двумя странами, сообщает ТАСС.

"В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в России с 18 марта будет действовать ограничение на въезд иностранцев на территорию РФ. Премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что это продиктовано чрезвычайными обстоятельствами и носит временный характер.

В то же время меры по ограничению на въезд в настоящий момент применяются в ряде стран. Так, в связи с коронавирусом в Египте прекратится авиасообщение с 19 по 31 марта. Закрыть границу для въезда иностранцев также решили в Чили и на Кипре.

Кроме того, пассажирские перевозки между Россией и Финляндией отменят на период с 19 марта по 13 апреля. Авиакомпания "Победа" приостановила полеты в Черногорию. Также 16 марта в России решили закрыть границу с Белоруссией. Ранее было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Приостановлен пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения в России выросло до 114. В настоящий момент известно более чем о 190 тысячах эпизодах инфицирования COVID-19 в мире.