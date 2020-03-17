Авиасообщение между РФ и Сербией приостановят в ближайшее время

21:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Посольство России в Сербии заявило, что в ближайшее время будет приостановлено авиасообщение между этими двумя странами, сообщает ТАСС.
"В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии", – отмечается в сообщении.
Кроме того, в России с 18 марта будет действовать ограничение на въезд иностранцев на территорию РФ. Премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что это продиктовано чрезвычайными обстоятельствами и носит временный характер.
В то же время меры по ограничению на въезд в настоящий момент применяются в ряде стран. Так, в связи с коронавирусом в Египте прекратится авиасообщение с 19 по 31 марта. Закрыть границу для въезда иностранцев также решили в Чили и на Кипре.
Кроме того, пассажирские перевозки между Россией и Финляндией отменят на период с 19 марта по 13 апреля. Авиакомпания "Победа" приостановила полеты в Черногорию. Также 16 марта в России решили закрыть границу с Белоруссией. Ранее было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Приостановлен пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.
Ранее стало известно, что количество случаев заражения в России выросло до 114. В настоящий момент известно более чем о 190 тысячах эпизодах инфицирования COVID-19 в мире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: