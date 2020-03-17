Египет закрывает границу из-за коронавируса

16:27
Фото: ТАСС/Maya Alleruzzo/AP
Власти Египта закрывают границу и повышают стоимость туристической визы в четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.
Глава правительства Мустафа Мадбули принял решение прекратить международное авиасообщение с 19 по 31 марта. Все иностранцы могут покинуть страну до этого срока.
"Чтобы поддержать иностранный турпоток, с первого июня 2020 года Египет вводит пятилетнюю туристическую визу. Стоимость ее оформления онлайн или в консульстве Египта составит 100 долларов. Виза даст возможность многократного въезда в страну, но на срок не более 90 суток", – говорится в сообщении.
В АТОР сообщили, что, согласно данным на 16 марта, в Египте зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли, 26 выздоровели.
Ранее китайские ученые выяснили, что дети могут быть скрытыми разносчиками коронавируса. Это связано с тем, что заболевание у них протекает бессимптомно или выражено слабо. Специалисты детского центра в китайском Гуанчжоу исследовали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где зарегистрированы пациенты с COVID-19. Анализы показали, что 10 детей (1,3%) были заражены.
В России с 18 марта до 1 мая будет временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.
В Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
Государственные учреждения закрыты до 12 апреля. В школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица. Больницы Москвы временно недоступны для посещения.
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