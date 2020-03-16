Власти Чили закроют границу для въезда иностранцев из-за коронавируса

Фото: ТАСС/YONHAP/ЕРА

Чили со среды, 18 марта, закроет границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Себастьян Пиньерв.

"Мы решили закрыть все наземные, морские и воздушные границы для въезда иностранцев. Эта мера начинает действовать с 18 марта", – цитирует Пиньерва ТАСС.

В Киеве с 17 марта введут ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, между столицей Украины и другими населенными пунктами планируется максимально минимизировать транспортное сообщение.

Кроме того, в Киеве ограничат проведение массовых мероприятий. Подобные меры касаются и общественных заведений.

Коронавирус уже охватил территории более 140 стран по всему миру. Всего зафиксировали более 153,6 тысячи случаев заражения. Лидерами по количеству заболевших являются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

Впервые вспышка эпидемии COVID-19 возникла в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящий момент в Поднебесной зафиксировали более 80 тысяч случаев заражения. Более 67 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц.