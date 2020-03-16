Полетные программы на Кипр отменили до 30 апреля

17:23
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ассоциация туроператоров России рассказала, что полетные программы на Кипр отменены до 30 апреля, сообщает Агентство "Москва".
Это связано с решением местного правительства запретить посещение страны туристами. Изначально ограничение должно было действовать до 15 марта, однако его продлили до 30 апреля. Гостиницы на Кипре также будут закрыты на обозначенный срок.
В связи с этим туристам предложили перебронировать туры на остров на более поздние сроки.
В Ассоциации отметили, что допуск на территорию страны будут иметь только те, которые относятся к категориям, указанным правительством. Кроме того, они должны будут иметь справку об обследовании на предмет отсутствия коронавируса в организме.
Ранее Ростуризм обновил список стран, в которых ограничили доступ иностранцев на территорию государства. Помимо 19 стран, в которых ввели подобные меры, в реестр вошли Австралия, Литва, Латвия, Марокко, Эстония и Молдавия.
В России с 16 марта ограничили авиасообщение со странами Европейского Союза, Норвегией и Швейцарией. В связи с этим российские авиакомпании приостанавливают полеты в европейские города. Так, рейсы в 16 населенных пунктов Старого Света приостановлены компанией "Аэрофлот". 13 марта полеты в Братиславу и Карловы Вары приостановила компания "Победа".
Европу в настоящий момент признали центром пандемии нового коронавируса. Лидером среди стран Старого Света по численности заболевших является Италия. В мире коронавирус затронул уже 140 стран. Количество случаев заражения уже превысило 153,6 тысячи.
В России за последние сутки выявили еще 30 инфицированных коронавирусом. Таким образом, всего в стране зафиксировали 93 случая заражения COVID-19.
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