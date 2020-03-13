"Победа" приостанавливает полеты в Братиславу и Карловы Вары

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Авиакомпания "Победа" приостанавливает полеты в Братиславу и в Карловы Вары. Об этом говорится на сайте перевозчика.

"Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Братиславу и Карловы Вары в связи с введенным запретом правительств Словакии и Чехии на выполнение полетов в эти города", – говорится в сообщении.

Полеты в Братиславу приостановлены с 13 марта по 28 марта. В Карловы Вары рейсы не будут осуществляться с 18 марта по 11 апреля.

Находящимся сейчас в этих странах туристам будет предложен возврат денежных средств в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву.

Речь идет о рейсах от авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Вена – Москва с вылетом в период с 13 по 18 марта, от "Победа" по маршруту Прага – Москва с вылетом 15 и 16 марта и от "Аэрофлота" по этому же маршруту с вылетом в период с 18 по 20 марта.

"Для удобства клиентов отмененных рейсов возврат денежных средств будет произведен автоматически, исключая клиентов вывозных рейсов с вылетом в обозначенные даты", – говорится в сообщении.

Накануне власти Чехии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Особый режим будет действовать в течение месяца.

Въезд в Чехию запрещен иностранцам из 30 стран с высоким риском, кроме людей с постоянным местом жительства там. С 14 марта Чехия приостановит выдачу шенгенских виз иностранным гражданам.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, однако более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

