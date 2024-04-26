Аналитики замерили сотовую связь на ЦКАД

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Сотовый оператор "Билайн" занял первое место по скорости скачивания контента на Центральной кольцевой автодороге, сообщает аналитическое агентство TelecomDaily.

Компания замерила сотовые сети на ЦКАД А-113 – платной скоростной магистрали протяженностью около 337 километров, проходящей в основном по Московской области. В этот раз эксперты агентства протестировали несколько параметров: качество голоса и качество мобильного интернета, включая параметры просмотра видео на сервисе YouTube.

Средняя скорость скачивания контента у мобильного оператора "Билайн" во время движения автомобиля составила 42,9 Мбит/с, при этом максимальная скорость в сети оператора может достигать 212,3 Мбит/с, отметили в пресс-службе "Билайа".

"Таких показателей более чем достаточно для загрузки тяжелых файлов в высоком разрешении, просмотра видео или общения в мессенджерах и соцсетях. По результатам замеров мобильный интернет "Билайн" доступен практически на всей трассе – 95% 30-минутных роликов на YouTube было просмотрено без обрывов", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным аналитиков, "Билайн" также лидирует по качеству передачи голоса, помимо этого, на сети оператора не было зафиксировано обрывов во время измерений голосовой связи.

"Транспортные магистрали Москвы и Подмосковья продолжают развиваться и становятся удобнее и быстрее. Разумеется, наша сеть растет вместе с ними. В наших планах продолжить развитие надежной связи на дорогах Москвы и области и сделать путь наших клиентов комфортным и безопасным", – отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") Олег Бирюков.

Ранее Владимир Путин поручил реализовать в России комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной связи на автодорогах. Особое внимание президент поручил уделить магистралям, которые входят в состав международных транспортных коридоров.