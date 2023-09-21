Мобильную сеть на ЦКАД модернизировали

Фото: depositphotos/konstantynov

На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) протяженностью 336,5 километра улучшили параметры сотовой связи, сообщает пресс-служба компании "МегаФон".

Новое оборудование установили на пяти участках трассы: в районе 29-го, 47-го, 296-го, 324-го километров ЦКАД и возле пересечения трассы с Дмитровским шоссе.

"Развитие телеком-инфраструктуры на ЦКАД – одна из важных задач для обеспечения безопасного и комфортного автомобильного движения. Эта трасса является основой сети скоростных автодорог Центрального федерального округа, а также частью международных транспортных коридоров", – рассказал директор "МегаФона" по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Модернизация позволила повысить емкость сети, а также улучшить покрытие дороги мобильной связью и интернетом. Новое оборудование работает в диапазоне 1800 МГц и позволяет абонентам выходить в сеть на максимальной скорости до 150 Мбит/с, отмечают в компании.

Ранее сообщалось, что на дорогах скоростных платных трасс "Дон", "Нева" и ЦКАД нанесут экспериментальную разметку, помогающую водителям выбирать безопасную дистанцию. Разметка будет в виде стрелок или уголков-шевронов. Расстояние между ними будет показывать нужную дистанцию между транспортными средствами.