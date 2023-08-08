"Автодор" нанесет на платные дороги РФ разметки для соблюдения дистанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На дорогах скоростных платных трасс "Дон", "Нева" и ЦКАД нанесут экспериментальную разметку, помогающую водителям выбирать безопасную дистанцию. Об этом сообщается в телеграм-канале оператора российских платных дорог, госкомпании "Автодор".

"Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом – до 110 километров в час и до 130 километров в час. Два из них находятся в Подмосковье – на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД)", – говорится в сообщении.

Вместе с этим экспериментальную разметку нанесут на участках трассы М-4 "Дон" в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также на двух участках платной трассы М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях.

Разметка будет в виде стрелок или уголков-шевронов, уточнили в "Автодоре". Расстояние между ними начнет показывать нужную дистанцию между транспортными средствами. При этом на участках, где максимальная скорость достигает 110 километров в час, расстояние между элементами разметки будет назначено в 55 метров, а на дорогах с ограничениями в 130 километров в час – 65 метров.

Фото: телеграм-канал "Автодор"



Ранее зампредседателя правления "Автодора" Константин Макиев заявил, что увеличение стоимости проезда по платным дорогам в стране в 2023 году будет точечным. По его словам, на большинстве участков тарифы не изменятся, так как в этом году вводятся новые трассы.

Тарифы на проезд по платным дорогам могут вырасти в июле