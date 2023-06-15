Путин дал команду на запуск движения на обходах Аксая и Краснодара

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Президент РФ Владимир Путин запустил по видеосвязи автомобильное движение на обходе города – спутника Ростова-на-Дону Аксая и на дальнем западном обходе Краснодара. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония запуска движения прошла по видеоконференции. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин спросил у Путина разрешения на запуск.

"Разрешаю", – заявил Путин.

После этого начался торжественный проезд колонн строительной техники по всем открываемым участкам дорог.

Отмечается, что дороги позволят значительно разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока, а также поспособствуют улучшению экологической ситуации в городах. Кроме этого, запуск участков ускорит автомобильный поток по трассе М-4, которая является основной магистралью движения на юг страны.

Ранее Минтранс РФ сообщил о планах запустить беспилотные грузовики по трассе М11 "Нева". В ведомстве отметили, что беспилотную доставку грузов отрабатывают в рамках программы экспериментального правового режима. По требованиям данной программы, на трассу М11 допустят беспилотный транспорт, прошедший оценку соответствия требованиям безопасности.

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