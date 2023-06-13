Минтранс сообщил, что беспилотные грузовики будут запущены по трассе М11 "Нева" 14 июня

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Беспилотные грузовики "Камаз" запустят по трассе М11 Нева 14 июня, они будут перевозить коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом со ссылкой на сообщение Минтранса РФ пишет РИА Новости.

"В рамках проекта Беспилотные логистические коридоры 14 июня беспилотные грузовики Камаз повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, Газпромнефть-Снабжение", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что беспилотную доставку грузов отрабатывают в рамках программы экспериментального правового режима. По требованиям данной программы, на трассу М11 допустят беспилотный транспорт, прошедший оценку соответствия требованиям безопасности.

На данный момент, уточнили в Минтрансе, установленные процедуры прошел только "Камаз". В ближайшее время на трассу также будут допущены беспилотные грузовики от отечественного разработчика "Сберавтотех".

Замглавы Минтранса Дмитрий Баканов заявил, что ведомство поддерживает отечественные компании, реализующие инновационные беспилотные решения и готово оказывать им содействие.

Ранее сообщалось, что после завершения работ на М12 беспилотный транспорт сможет преодолеть участок от Москвы до Казани. Использовать возможности беспилотного транспорта планируют для грузовых перевозок.



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