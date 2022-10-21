Запуск первых беспилотных грузовиков по трассе М11 может состояться летом 2023 года

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Первые беспилотные грузовые автомобили могут запустить по трассе М11 "Нева" летом 2023 года. Об этом Агентству "Москва" сообщила зампреда правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании "Автодор" Виктория Эркенова.

По ее словам, в настоящее время инфраструктура для запуска движения, согласованная с КамАЗом, соответствует требованиям. Недостающие элементы находятся на стадии разработки.

"И надеемся, что летом следующего года мы сможем обеспечить первый проезд беспилотников КамАЗ на "М11", – сообщила Эркенова.

До этого на трассе М11 "Нева" установили экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового транспорта. Участие в данном процессе принимают ПАО "КамАЗ", НПО "СтарЛайн", а также перевозчики ПАО "Магнит", Х5 Logistics и ООО "Глобалтрак Лоджистик".

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшие 5–10 лет речной транспорт в Москве может стать беспилотным. Он подчеркнул, что столичные суда не имеют альтернативных вариантов в мире. Проект беспилотного речного транспорта будет протестирован в Москве до конца 2022 года, сообщил Ликсутов.

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