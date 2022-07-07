Первые электрические речные суда планируют запустить в Москве до конца года
Первый маршрут электрических речных судов запустят в этом году, а в следующем году, где-то к середине речной навигации, появится второй маршрут. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью Москве 24.
По его словам, в самом начале планирования речных перевозок была поставлена высокая планка. Ликсутов пояснил, что раньше в столице было большое количество прогулочных судов, однако не были организованы регулярные речные перевозки.
"Первое, мы сказали, – суда должны быть полностью электрическими. Второе – суда должны быть с потенциалом стать беспилотными, то есть там должны быть заложены элементы беспилотного управления. Конечно, не сразу, но на протяжении нескольких лет это возможно. И третье – суда должны быть максимально российского производства", – поведал Ликсутов.
Заммэра Москвы отметил, что основные проблемы, с которыми столкнулся поставщик, связаны с логистикой ряда закупаемых за границей элементов. Когда против России начали вводить санкции, поставщикам поручили локализовать максимальное количество элементов в стране.
Ликсутов добавил, что судно будет полностью российским, включая электрический двигатель. Он предположил, что другие регионы смогут взять его за основу для планирования речных перевозок.
Ранее Ликсутов рассказал, что Большая кольцевая линия метро полностью замкнется в 2022 году. По его словам, уже в следующем году пассажиры смогут воспользоваться новыми станциями. Ликсутов добавил, что этот проект контролирует лично мэр города.
Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.
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