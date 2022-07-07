Ликсутов рассказал, для каких поездок москвичи используют МЦД

Количество поездок на МЦД в столице выросло почти в 2,5 раза – Ликсутов

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) используют их для поездок внутри города, сообщил Москве 24 заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Что отрадно для нас, если общее количество пассажиров, например, на пригородном железнодорожном транспорте, растет на, допустим, 4–8%, в зависимости от направления, то именно поездки на МЦД внутри Москвы выросли почти в 2,5 раза. То есть москвичи стали пользоваться пригородными поездами для поездок внутри города", – отметил он.

По его словам, этому способствовала интеграция диаметров между собой, стоимость проезда.

Заммэра также отметил рост почти в 3 раза за последние два года числа пассажиров на станции "Славянский Бульвар".

"За счет того, что наземное метро, как мы его называем, Московские центральные диаметры стали ходить в режиме метрополитена, с минимальными интервалами, с высоким качеством поездов", – добавил он.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в первой половине 2022 года в Москве наблюдался рост популярности городского общественного транспорта, за полгода среднесуточный пассажиропоток вырос на 6%.

По данным властей, средняя продолжительность поездки на общественном транспорте в час пик от МКАД до центра Москвы с 2010 года сократилась с 67 до 54 минут (-19%), однако данный показатель не изменился в течение первого полугодия 2022 года. Тем не менее анализ пассажиропотоков свидетельствует о существенном росте мобильности горожан. Наибольший рост количества пассажиров в будни отмечается на новых станциях метрополитена, расположенных в ТиНАО и на Большой кольцевой линии.

Кроме того, жители Москвы стали чаще ездить в городские парки. По данным аналитиков, пассажиропоток станций вблизи крупных парковых зон в выходные увеличился на 18%. Также значительно выросло число поездок на МЦД внутри Москвы: их число увеличилось на 86% по сравнению с показателем 2019 года. Это свидетельствует о том, что наземное метро является востребованным внутри города.

