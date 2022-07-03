Станция Марьина Роща МЦД-2 готова более чем наполовину – Собянин

15:03
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Строительство станции Марьина Роща второго Московского центрального диаметра завершено более чем наполовину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"Скоро откроем на D2 еще один пригородный вокзал – Марьина Роща. <...> Идет строительство платформы и надземного вестибюля с выходами на улицу Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи", – написал мэр.
Он отметил, что на базе станции будет создан крупный ТПУ с пересадками на станцию Люблинско-Дмитровской линии метро, наземный транспорт, а в будущем также на станции БКЛ и МЦД-4. По его словам, в 2025 году новым ТПУ, предположительно, будут ежедневно пользоваться порядка 100 тысяч горожан.
Ранее в воскресенье на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 открылся вход в вестибюль со стороны Комсомольской площади. Пассажирам уже доступны лифт, эскалаторы и касса. Также установлены турникеты и элементы навигации. В скором времени там появится переход, который соединит Комсомольскую площадь и Каланчевскую улицу.
В этом году в Москве откроют 10 станций МЦД
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