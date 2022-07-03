В Москве открыли часть вестибюля станции Площадь трех вокзалов МЦД-2

Фото: Дептранс Москвы

На станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 открылся вход в вестибюль со стороны Комсомольской площади. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня мы открыли часть вестибюля на станции второго диаметра Площадь трех вокзалов (Каланчевская). <...> Теперь выход на платформу и переход к вокзалам и метро стал удобнее и безопаснее, в том числе для маломобильных пассажиров", – говорится в сообщении.

В открытой части вестибюля пассажирам уже доступны лифт, эскалаторы и касса. Также установлены турникеты и элементы навигации. В скором времени там появится переход, который соединит Комсомольскую площадь и Каланчевскую улицу.

Отмечается, что сейчас специалисты готовятся к работам по устройству нового железнодорожного пути на участке от Площади трех вокзалов до Курской. Уже до конца лета получится отказаться от реверсивного движения, благодаря чему интервалы движения поездов сократятся до 6–7 минут в наиболее загруженные часы.

Ранее, 10 июня, Сергей Собянин и директор РЖД Олег Белозеров открыли станцию Печатники МЦД-2 на юго-востоке Москвы. Пассажиры смогут пересесть там на станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро.

