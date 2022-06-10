Собянин открыл новый городской вокзал Печатники МЦД-2

Фото: пресс-служба МЦД

Сергей Собянин и директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли станцию Печатники Московских центральных диаметров (МЦД).

"Хороший подарок ко Дню России сделали строители, железнодорожники, строители Москвы, создав такой уникальный новый вокзал на юго-востоке города, который объединяет МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метро и скоро Большую кольцевую линию метрополитена, создавая здесь большой транспортный узел", – заявил Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что за счет новой станции и работы МЦД будет улучшена транспортная доступность трех районов столицы, в которых проживают порядка 300 тысяч человек.

По словам Собянина, новая станция достигает площади 11 тысяч квадратных метров и превышает по масштабам открытый ранее Восточный вокзал. Всего в 2022 году планируется открыть еще семь подобных вокзалов.

Директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров рассказал, что на сегодняшний день Московскими центральными диаметрами пользуются примерно 500 тысяч человек. Несколько месяцев назад были зарегистрированы 596 тысяч пассажиров, что является рекордным значением.

По словам Белозерова, нынешним летом в Москве будет запущен участок МЦД-2 Курская – Каланчевская. Предварительные оценки указывают на то, что объем перевозок за счет этого вырастет в 1,5 раза. В настоящий момент некоторые поезда из расписания идут не по диаметрам, а в реверсивном режиме.

Новая станция Печатники располагается на перегоне между станциями Люблино и Текстильщики. Общее число остановочных пунктов МЦД-2 увеличилось до 36, а число пересадочных узлов на данном диаметре возросло до 13 станций.

Открытие станции Печатники на МЦД-2 является первым этапом формирования крупного транспортно-пересадочного узла Москвы, который объединит две линии метро – Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую, – МЦД-2 и маршруты наземного общественного транспорта.

Формирование ТПУ планируют завершить в 2023 году. Там будет открыта станция Большой кольцевой линии метро, пешеходные галереи. Кроме того, будет завершено строительство участка Юго-Восточной хорды и дублера улицы Люблинской.

Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что с момента своего запуска Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли примерно 370 миллионов пассажиров. Он отметил, что МЦД – это полноценная альтернатива метро и МЦК, в том числе для коротких поездок внутри Москвы.

Общая протяженность МЦД-1 и МЦД-2 составляет 132 километра. Всего на них работает 61 станция, на 22 из которых предусмотрены пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В среднем в будни первые два диаметра перевозят 570 тысяч пассажиров, а по итогам марта поток составил 15 миллионов человек.

