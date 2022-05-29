До конца года в Москве появится 10 новых и реконструированных вокзалов – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что до конца 2022 года в Москве появятся 10 новых и реконструированных пригородных вокзалов. Об этом мэр написал в персональном телеграм-канале.

"С начала года уже закончили реконструкцию станции "Толстопальцево", открыли новый пригородный вокзал "Минская". Всего до конца года появится 10 новых и реконструированных вокзалов", – написал градоначальник.

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) был запущен 2,5 года назал, напомнил Собянин. С этого момента в столице открыли уже 26 станций, на которых организована необходимая инфраструктура и удобные переходы на другие виды транспорта.

Ранее на уходящей неделе Сергей Собянин заявил, что часть МЦД-5 может пройти через центр Москвы под землей. Тоннель будет предназначен для соединения Ярославского и Павелецкого вокзалов.