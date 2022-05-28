Свыше 100 тыс пассажиров в сутки будут пользоваться ТПУ "Серп и Молот" в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 тысяч пассажиров в сутки будут пользоваться транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) "Серп и Молот" в центре столицы в 2025 году. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.



Отмечается, что в состав ТПУ войдут четыре станции наземного и подземного метро.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в настоящее время специалисты реконструируют станцию будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). В связи с этим до осени на ней не останавливаются поезда из Москвы.

Помимо этого, сюда "переедут" платформы станции "Москва-Товарная МЦД-2, ее саму закроют. Также в составе ТПУ будут станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии и "Площадь Ильича" Калининской линии, а также наземный транспорт.

В ходе реконструкции ТПУ специалисты установят крытые навесы на всю длину платформы, организуют удобную пересадку между двумя диаметрами, построят два пассажирских павильона и подземный переход под железнодорожными путями.

Ликсутов подчеркнул, что "Серп и Молот" является уникальным объектом, который улучшит транспортную доступность для более 218 тысяч жителей.

"Но, главное, это удобный для пассажиров формат ТПУ московского транспортного каркаса – за считанные минуты можно будет пересесть между двумя линиями МЦД и метро, а также перейти на наземный транспорт. Появятся десятки новых маршрутов", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что работы по реконструкции станции Мещерская проектируемого четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируют завершить предстоящим летом. Предполагается, что запуск МЦД-4 значительно улучшит транспортную ситуацию в районе Солнцево, поскольку здесь появится еще одна полноценная линия метро. Кроме того, реконструкция сделает станцию Мещерская гораздо более удобной и комфортной.

Кроме того, рядом со станцией появится новая автомобильная парковка, велопарковки и велодорожки, а путь к автобусным остановкам оборудуют навесами.