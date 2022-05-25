Реконструкцию станции Мещерская МЦД-4 завершат летом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Работы по реконструкции станции Мещерская проектируемого четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируют завершить предстоящим летом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Реконструкцию станции Мещерская будущего D4 вместе с РЖД мы планируем закончить уже этим летом, сейчас выполнено более 70% работ. Станция находится в быстрорастущем районе Солнцево, где активно строятся ЖК – развивать городской транспорт здесь особенно важно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня жители Солнцева чаще пользуются метро. Запуск МЦД-4 значительно улучшит транспортную ситуацию в районе, поскольку здесь появится еще одна полноценная линия метро. Кроме того, реконструкция сделает станцию Мещерская гораздо более удобной и комфортной.
"Платформы оборудуют крытыми навесами на всю длину, вход на платформы будет намного удобнее: существующий тоннель удлиняют, а пассажирский павильон реконструируют. В нем появятся кассы, лифты и эскалаторы", – указано в материале.
Кроме того, рядом со станцией появится новая автомобильная парковка, велопарковки и велодорожки, а путь к автобусным остановкам оборудуют навесами. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что создание новых транспортных артерий осуществляется по поручению Сергея Собянина.
"Уже в конце 2023 – начале 2024 года с запуском линии МЦД-4 у жителей Солнцева появится гораздо больше вариантов маршрутов для быстрых поездок в сторону центра Москвы. За счет выгодных тарифов, интеграции четвертого диаметра в систему московского транспорта, бесплатной пересадки на метрополитен и удобного расписания поездов число пассажиров наземного метро вырастет практически сразу", – отметил Ликсутов.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о старте работ по благоустройству территории у станции Мещерская МЦД-4. По его словам, проект предусматривает создание комфортного пешеходного маршрута до жилых кварталов района Солнцево.
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