Благоустройство территории у станции Мещерская МЦД-4 началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комфортный пешеходный маршрут появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд. На время проведения работ выставили ограждения с сигнальными лампами, временные дорожные знаки, организовали удобные безопасные проходы и разместили информационные баннеры.

В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами

"Для пассажиров общественного транспорта установим четыре современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью. Вблизи станции МЦД-4 Мещерская будет устроен разворотный круг для наземного городского транспорта", – рассказал Бирюков.

После работ дорога к станции станет удобной и безопасной, для этого установят более 100 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, а наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Появятся также скамейки и навигационные стелы.

"Озеленение – обязательный этап всех городских работ по благоустройству, и пространства возле транспортных объектов не исключение. Запланированы работы по высадке деревьев, будет разбито порядка 11,6 тысячи квадратных метров газона", – добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что пешеходный маршрут появится от станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро до музея-заповедника "Коломенское". Также в рамках благоустройства специалисты приведут в порядок сквер на другой стороне Каширского шоссе.

