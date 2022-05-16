Бочкарев: строительство легкоатлетического манежа завершается на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по возведению нового крытого легкоатлетического манежа в Алтуфьевском районе завершены на 98%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На Инженерной улице в ближайшее время завершится строительство крытого легкоатлетического манежа. <...> Завершается окраска стен внутри помещений и монтаж внутренних инженерных систем", – заявил он.

По словам Бочкарева, манеж можно будет использовать для проведения городских соревнований по легкой атлетике, тренировок, а также занятий по физподготовке с учащимися спортивной школы. Вице-мэр отметил, что фасады здания оформлены декоративными панелями с перфорацией, на которых изображены силуэты спортсменов.

"Для занятий легкой атлетикой оборудовали круговую беговую дорожку, дорожку для спринта на 100 метров, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, в длину, а также тройного прыжка, секторы для толкания ядра и метания снарядов в сетку", – пояснил Бочкарев.

В здании оборудуют тренажерный зал, раздевалки, гардероб, массажную, инфракрасную сауну, душевые, буфет, судейские комнаты, административные и комментаторские помещения, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей. Кроме того, в помещениях спортивного центра будет создано безбарьерное пространство с пандусами и лифтами для удобства маломобильных граждан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около 20 капитальных спортивных объектов планируется достроить до конца 2022 года в Москве. Свыше 150 крупных спортивных сооружений были построены за последние годы в столице. Среди них – центр биатлона "Новая звезда", ледовые арены в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине.