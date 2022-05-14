Собянин заявил, что около 20 спортивных объектов достроят до конца 2022 года в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 20 капитальных спортивных объектов планируется достроить до конца 2022 года в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Он отметил, что свыше 150 крупных спортивных сооружений было построено за последние годы в столице. Среди них центра биатлона "Новая звезда", ледовые арены в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине.

"В этом году планируем достроить еще порядка 20 капитальных объектов. Среди них – Международный центр самбо и бокса в Лужниках, стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте, а также несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые делают спорт доступным для всех москвичей", – написал Собянин.

По его словам, для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Раменках было демонтировано старое здание. На его месте построят новый комплекс площадью примерно 6 000 квадратных метров с бассейном, игровым и тренажерным залами, залом для занятий борьбой и боксом, студией ритмической гимнастики и хореографии.

"ФОК "Волна" на Чертановской. Нетиповое здание с "легким" фасадом станет украшением района. В спортцентре уже проведены пусконаладочные работы в бассейнах, завершена чистовая отделка. К началу лета строители планируют благоустроить территорию вокруг комплекса", – подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того, основные работы в бассейне для спортшколы имени Гомельского планируют завершить до конца года.

Ранее Собянин заявил, что Монетный и Печатный дворы в Москве отреставрируют. Мэр уточнил, что описание включает в себя все особенности и ценные элементы, которые необходимо сохранить при реставрации. Собянин напомнил, что в Монетном дворе до конца 18 века чеканили деньги и хранили драгоценные металлы.

