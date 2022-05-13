Собянин рассказал, какие названия для 15 новых станций метро выбрали москвичи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, какие названия для новых станций метро выбрали москвичи. Об этом мэр написал в блоге на персональном сайте.

Градоначальник напомнил, что сейчас в городе проектируют и строят более 40 новых станций метро. Москвичи проголосовали за названия для 15 из них на портале "Активный гражданин".

Фото: sobyanin.ru

"Новая конечная станция Сокольнической линии получит наименование "Потапово" (поселение Сосенское, ТиНАО). Три станции строящейся Троицкой линии получат наименования "Кедровая", "Ватутинки" (вдоль Калужского шоссе) и "Тюленевская" (Теплый Стан)", – рассказал мэр Москвы.

Также Собянин раскрыл наименования станций будущей Бирюлевской линии метро. Там откроются "Курьяново" (вблизи улиц 4-й Курьяновской и Батюнинской), "Москворечье" (вблизи Каширского шоссе и музея-заповедника "Коломенское"), "Кавказский бульвар" (вдоль Кавказского бульвара с примыканием к Ереванской улице), "Каспийская" (между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437), "Липецкая" (вдоль Липецкой улицы неподалеку от Бирюлевского дендропарка) и "Лебедянская" (вдоль Липецкой улицы неподалеку от Лебедянской улицы).

На Рублево-Архангельской линии были выбраны следующие названия:



"Звенигородская" (возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда),

"Серебряный бор" (недалеко от пересечения улиц Паршина и Живописной),

"Липовая роща" (в Одинцовском районе Московской области вблизи развязки Мякининского шоссе с МКАД).

Станция Люблинско-Дмитровской линии метро в Печатниках получит имя "Южный порт". Новая конечная для Арбатско-Покровской линии на востоке Москвы будет называться "Гольяново".

В апреле Сергей Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД – будущего МЦД-4. Там планируется сформировать городскую среду с акцентом на пешеходное и велосипедное движение.

