Гранит из Карелии и Башкирии используется при благоустройстве ТПУ "Аминьевская" – Бочкарев

13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Гранитными плитами из отечественных месторождений вымостят территорию, прилегающую к транспортно-пересадочному узлу "Аминьевская". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"При благоустройстве используется черный гранит "Габбро" из месторождения в Карелии и белый гранит из расположенного в Республике Башкортостан месторождения Ташмурунское – одного самых больших в мире по объему залегания природного камня", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
По его словам, плиты выложат в шахматном порядке. При этом гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что при мощении территории вблизи выходов из одноименной станции Большой кольцевой линии метро используют плиты размером 60 на 30 сантиметров, а тротуаров – 20 на 10 сантиметров.
"Площадь гранитного мощения составит более 18 тысяч квадратных метров. Общая площадь благоустройства транспортно-пересадочного узла – 93 тысячи квадратных метров", – добавил он.
По словам Кравцова, в рамках благоустройства прилегающей к ТПУ территории предусмотрена высадка 505 деревьев, порядка 8 тысяч кустарников, также будут разбиты почти 2,5 тысячи цветников, установлены лавочки и беседки.
В декабре прошлого года в составе станции "Аминьевская" БКЛ ввели подземный переход к строящемуся одноименному остановочному пункту Киевского направления МЖД. По словам Бочкарева, он позволит жителям ТиНАО и области пересесть с электрички на метро по принципу "сухие ноги".
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