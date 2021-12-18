Со станции БКЛ "Аминьевская" можно будет пересесть на поезда Киевского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Станция "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро связана переходом с будущей платформой четвертого Московского центрального диаметра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В составе новой станции “Аминьевская” ввели подземный переход к строящемуся остановочному пункту Аминьевская Киевского направления МЖД. Он обеспечит пересадку для пассажиров по принципу "сухие ноги", – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, после ввода в эксплуатацию этих объектов жители ТиНАО и Московской области смогут, не доезжая до центра, пересесть с электрички на метро. В дальнейшем платформу будут использовать для движения поездов по маршруту МЦД-4.
В составе формируемого ТПУ также появятся подземная парковка и остановки наземного общественного транспорта. Территорию вокруг станции благоустроят.
7 декабря Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
Стало известно, насколько оказался востребованным новый участок БКЛ
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