Станция БКЛ "Печатники" готова на 45%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительство станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Печатники" завершено на 45%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Готовность основных конструкций станции составляет 52%, уложено почти 23 тысячи кубометров бетона. Гидроизоляция "Печатников" выполнена более чем наполовину", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
На данный момент специалисты продолжают возведение внутренних перегородок, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. При оформлении станции используют характерные для типографии черный, серый и белый цвета.
"По замыслу архитекторов, наземные вестибюли будут напоминать книжную полку – их выполнят в черно-серой гамме. Территорию вокруг благоустроят: высадят деревья, кустарники, цветы, установят лавочки, урны и фонари", – добавил Бочкарев.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов напомнил, что на станции "Печатники" создадут пересадочный узел на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. На восточном участке БКЛ также расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Текстильщики".
Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро от станции "Мнёвники" до "Каховской". За последние 10 лет с учетом введенного отрезка БКЛ московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК.
Стало известно, насколько оказался востребованным новый участок БКЛ
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