Многофункциональный комплекс у станции БКЛ "Мнёвники" готов на 85%

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство многофункционального комплекса (МФК) у станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Мнёвники" близится к завершению. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

"Возведение МФК возле открывшейся в начале года одноименной станции Большого кольца метро уже на заключительной стадии – полностью выполнены монолитные работы и завершается остекление фасада, его готовность оценивается на 85%", – отметил Бочкарев.

По его словам, в конечном итоге возле метро "Мнёвники" появится офисное здание, оборудованное по последнему слову техники. Оно будет первой точкой притяжения на новой территории развития столицы.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на данный момент на объекте окончен монтаж инженерных сетей: готовы трубопроводы, системы отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения и пожаротушения.

Он уточнил, что работы продолжаются во внутренних помещениях на 10–12 этажах. Там ведется кирпичная кладка перегородок. На сегодняшний день она выполнена более чем наполовину.

Кравцов добавил, что на стройплощадке задействованы более 300 человек.

Многофункциональный комплекс возводят в рамках развития Мнёвниковской поймы. Всего на площади более 350 гектаров планируют построить объекты общественно-жилого, спортивного, административного, социального и коммерческого назначения.

Транспортная схема и маршруты актуализируются с учетом зон размещения инженерных сетей, ведется проектирование этих объектов.

Кроме того, на данной территории планируют произвести благоустройство набережных и парковых зон площадью около 125 гектаров. Все они входят в границы особо охраняемой природной территории природно-исторического парка "Москворецкий".

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро от станции "Мнёвники" до "Каховской". За последние 10 лет с учетом введенного отрезка БКЛ московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК.