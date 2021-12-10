Бочкарев рассказал о строительстве станции БКЛ метро "Нагатинский Затон"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция "Нагатинский Затон" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готова на 60%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, монолитные работы на станции завершены на 86%, земляные – более чем на 91%. Разработка котлована станции уже завершилась, отделка внутренних помещений выполнена на 14%. Кроме того, более чем наполовину выполнена гидроизоляция, возведение внутренних стен и перегородок.
В перспективе на базе станции возведут одноименный транспортно-пересадочный узел с жильем, социальными объектами и дополнительной парковкой.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что общая строительная готовность восточного участка БКЛ, который включает станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики", оценивается в 57%.
Он подчеркнул, что тоннелепроходческие работы на участке выполнены на 98%. 10-метровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Лилия" ведет работу по проходке двухпутного тоннеля на участке от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара", а 6-метровый щит "Елена" прокладывает однопутный тоннель между переходной камерой около станции "Кленовый бульвар" и камерой металлоконструкций недалеко от станции "Каширская".
Ожидается, что открытие станций восточного участка улучшит транспортную доступность нескольких районов на юго-востоке столицы.
Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Президент принял участие в открытии по видеосвязи.
Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Это первый случай с 1935 года, когда в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Открытые накануне станции БКЛ метро показали свою востребованность
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