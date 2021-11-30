В столичном метро появился 85-й поезд "Москва-2020"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене начал курсировать 85-й поезд "Москва-2020", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Парк составов обновился на 67%, а к 2024 году он станет самым молодым в Европе и США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все новые поезда после тестирования на заводе и в депо проходят проверку посредством обкатки. В рамках таких тест-драйвов специалисты оценивают плавность хода состава, исправность тормозов и всех его систем, вплоть до мелочей.

"Контрольная обкатка на линии – поезд должен проехать 300 километров без пассажиров и без замечаний, и только если он прошел их без единого сбоя, его пускают в эксплуатацию на линию", – говорится в релизе.

В случае обнаружения дефектов их устраняют и снова повторяют все проверочные процедуры. Такая внимательность необходима для обеспечения безопасности пассажиров, которая является одним из главных приоритетов, заявил глава департамента Максим Ликсутов.

"Сейчас такую проверку прошел 85-й состав "Москва-2020" – он уже перевозит пассажиров Калужско-Рижской линии. Закупка современных составов метро не останавливается даже в пандемию. Что особенно важно, ведь в каждом вагоне поезда "Москва-2020" встроена система обеззараживания воздуха, она убивает 100% вирусов, и пассажиры могут быть уверены в эпидемиологической безопасности поездки", – рассказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии московского метро будут курсировать только самые новые поезда "Москва-2020". После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов, оборудованных USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.

БКЛ соединит существующие и планируемые радиальные линии, разгрузив уже действующее кольцо примерно на 30%. Время в пути для большинства пассажиров сократится почти в два раза.