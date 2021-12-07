Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Президент принял участие в открытии по видеосвязи.

"За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК", – обратил внимание глава государства.

По словам Путина, такие высочайшие темпы развития нужно выдерживать и в будущем. Президент вспомнил о том, как около 10 лет назад власти обсуждали проблемы, которые "надвигались на Москву", и называли транспортное развитие одним из главных вызовов для столичного руководства.

"Делать город более современным и динамичным было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович (Собянин. – Прим. ред.), я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи, она вам по плечу", – отметил президент.

В заключение он поблагодарил всех, кто задействован в создании московского метро, отметив, что впереди у них еще много-много работы.

"Я не буду сейчас эти цифры называть, но они впечатляют. И я искренне желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго", – подытожил президент.

В свою очередь, Собянин рассказал, что через Московский транспортный узел проходят 60% всех пассажиров России.

"Это и железные дороги, и МЦД, и дороги, и авиационные узлы. Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла, она как бы абсорбирует и объединяет все эти проекты, потому с Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных направления – это и пригородные железные дороги, и МЦК, и МЦД, и радиальные направления метро", – сказал мэр.

Собянин отметил, что проект БКЛ вместе с МЦК является опорным каркасом всей транспортной системы Московского узла. Он добавил, что при строительстве новых тоннелей и станций столичной подземки пересекаются действующие линии железной дороги, метрополитена, автомобильные магистрали, что обуславливает организационные и технологические сложности.

"Владимир Владимирович, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку этого проектуа и вообще развития транспортной системы Московской агломерации – Центрального транспортного узла. Конечно, спасибо всем, кто участвовал в этом проекте, особенно метростроителям, усилиями которых создаются эти уникальные проекты, и Московскому метрополитену, работникам, которые принимают самое активное участие в развитии метрополитена, затем на их плечи ложится вся сложность эксплуатации одного из самых больших метро в мире", – заключил Собянин.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Это первый случай с 1935 года, когда в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Общая протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров. Особенностью линии от "Мнёвников" до "Давыдково" является то, что она была сооружена по так называемой испанской технологии, которая предусматривает прокладку одного большого 10-метрового тоннеля вместо двух 6-метровых.

Семь из десяти станций нового участка БКЛ – пересадочные. С "Кунцевской" можно пересесть на Арбатско-Покровскую, Филевскую линии и МЦД-1, с "Мичуринского проспекта" – на Солнцевскую линию, с "Проспекта Вернадского" – на Сокольническую линию, с "Воронцовской" – на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии, с "Каховской" – на "Севастопольскую" Серпуховско-Тимирязевской линии, с "Аминьевской" – на МЦД-4 (Киевское направление МЖД). В перспективе "Новаторская" станет пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро.

С запуском движения на новом участке БКЛ увеличится и интенсивность следования поездов. При этом на Большой кольцевой линии будут ходить только составы "Москва-2020".



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Для пассажиров в приложении "Метро Москвы" предусмотрен удобный сервис: в режиме онлайн можно посмотреть загрузку прибывающего поезда и выбрать более свободный вагон. Кроме того, новые станции БКЛ приспособлены для комфортного перемещения маломобильных граждан, оборудованы лифтами, обеспечивающими спуск с улицы на платформы.

Открытие новых станций позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Хорошёво-Мнёвников, Можайского, Кунцева, Фили-Давыдкова, Раменков, Очаково-Матвеевского, Обручевского, проспекта Вернадского, Черёмушек, Ломоносовского, Конькова, Нагорного и Зюзина с населением 1,4 миллиона человек. Ожидается, что они смогут сократить время поездок на 35–45 минут.

Перед открытием нового участка БКЛ в столичном метро обновили навигацию. Всего специалисты подготовили более 90 тысяч элементов навигации, которые помогут пассажирам ориентироваться.

В то же время строительство остальных участков Большой кольцевой линии продолжается в соответствии с графиком. По словам заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, левый перегонный тоннель восточного участка БКЛ между переходной камерой станций "Кленовый бульвар" и "Каширская" пройден на 60%.

Северо-восточный участок линии, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", почти готов. На всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.

По оценке столичного Дептранса, после полного запуска Большой кольцевой линии до 100 тысяч москвичей смогут перейти с ежедневного пользования наземным транспортом на метро. Это позволит значительно разгрузить и оптимизировать наземные маршруты.

