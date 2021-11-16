Московский метрополитен обновит навигацию перед открытием новых станций БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перед открытием нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в столичном метро обновляют навигацию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Программа развития метро по поручению мэра Москвы является для нас приоритетной. Ее важной частью станет запуск нового участка БКЛ. Впервые в истории одновременно будет введен участок такого масштаба", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, всего к открытию участка сразу из 10 станций специалисты подготовили более 90 тысяч элементов навигации, которые помогут пассажирам ориентироваться.

"В день запуска будет работать аудиоинформирование – на эскалаторах и в вагонах поездов начнут сообщать об открытии новых станций. Построить новый маршрут помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров", – добавил Ликсутов.

Также перед открытием нового участка БКЛ в вагонах и на станциях заменят более 30 тысяч схем метро. Кроме того, для удобства пассажиров на объектах метрополитена и в поездах установят 59 тысяч указателей и 918 лайтбоксов, которые помогут найти выходы, соседние станции и остановки наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке Большой кольцевой линии станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

