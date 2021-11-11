Андрей Бочкарев: начался основной этап строительства депо "Аминьевское"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о старте основного этапа возведения электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
"На стройплощадке будущего депо "Аминьевское", которое будет обслуживать поезда БКЛ, завершены работы подготовительного периода: строители закончили демонтаж существующих сооружений, ведут активные земляные работы и приступили к основному этапу работ", – сказал Бочкарев.
Вице-мэр уточнил, что электродепо займет около 16 гектаров бывшей промышленной территории на западной стороне улицы Генерала Дорохова рядом с ее пересечением с Верейской улицей. Его строительство позволит создать дополнительные места для стоянки и ремонта поездов, а также обеспечит необходимый график их движения на БКЛ.
По словам Бочкарева, на территории депо будет построено более 40 различных зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания подвижных составов. Он уточнил, что в настоящее время специалисты продолжают проходку соединительного перегона от БКЛ к депо. К настоящему моменту пройдено около 600 метров из 800 запланированных.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
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