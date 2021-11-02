Андрей Бочкарев: запуск Большой кольцевой линии метро разгрузит центр города на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) изменит маршруты движения пассажиров и разгрузит центр, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"С вводом Большой кольцевой линии метро мы рассчитываем, что центр разгрузится минимум на 25% за счет транзитных пассажиров, которым нужно попасть в другие районы города", – отметил заммэра.
По его словам, благодаря запуску БКЛ у москвичей и гостей города появится больший выбор маршрутов передвижения по Москве. Это разгрузит линии метро и сократит время в пути.
Также заммэра напомнил, что в этом году планируется самый большой одномоментный ввод в истории метро – сразу десяти станций БКЛ.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что запуск участка БКЛ от станции "Мнёвники" до станции "Каховская" улучшит транспортное сообщение ряда районов запада, юго-запада и юга столицы.
По его словам, открытие только южного участка повысит транспортную доступность районов Проспект Вернадского, Обручевского, Коньково, Черемушки и Зюзино. В этих районах проживают свыше полумиллиона человек.
Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", готов на 76%. На всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.
"Это наш город": на БКЛ открыли участок между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники"
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