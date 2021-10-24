На улицах центра и юго-востока Москвы изменится схема движения транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце октября – начале ноября на нескольких улицах центра и юго-востока столицы изменится схема движения транспорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на Рубцовской и Семеновской набережных с 23 октября начались дорожные работы. В частности на два дня там перекрыт участок от Электрозаводского моста до дома 30, строения 1, корпуса 12 на Большой Почтовой улице.

В следующие выходные, 30 и 31 октября, для проезда закроют участок Семеновской набережной от Гольяновской до Большой Семеновской улицы.

В свою очередь участок Каменнослободского переулка в районе пересечения с Солдатской улицей будет перекрыт с 1 ноября 2021 года по 3 июня 2022 года. Такая мера вызвана строительством станции метро "Лефортово" Большой кольцевой линии.

Кроме того, изменится схема движения и на участках Наличной, Авиамоторной и Солдатской улиц. С 1 по 5 ноября строители поэтапно будут занимать по одной полосе проезжей части.

Ранее сообщалось, что с 24 октября по 27 апреля 2022 года на участке улицы Загорьевская ограничат движение из-за инженерных работ.

