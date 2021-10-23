На Рубцовской и Семеновской набережных перекроют движение транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В периоды с 23 по 24 октября и с 30 по 31 октября движение транспорта на участках Рубцовской и Семеновской набережных перекроют из-за дорожных работ. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"В связи с проведением дорожных работ в ЦАО полностью перекроют движение с 23 по 24 октября на Рубцовской набережной от Электрозаводского моста до дома 30, строения 1, корпуса 12 по улице Большая Почтовая. Кроме того, полное перекрытие движения будет с 30 по 31 октября на Семеновской набережной от улицы Гальяновская до улицы Большая Семеновская", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в период с 23 по 24 октября на Рубцовской набережной владения 30, строения 1, корпуса 12 по улице Большая Почтовая до улицы Новая Дорога введется двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат и перекроют на участке Большой Грузинской улицы с 8 по 25 октября. Ограничения связаны с реконструкцией пешеходного моста в Московском зоопарке.

